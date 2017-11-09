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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Месси второй день подряд отсутствует на открытой тренировке сборной Аргентины

Футбол

Сборная Аргентины продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой России, проводя сегодня открытую тренировку. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси второй день подряд не присутствует на занятии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Футболисты, как и накануне, были разбиты на две группы.

Сборная Аргентины 11 ноября в «Лужниках» сыграет против сборной России. Начало встречи — в 16:00 мск. 14 ноября аргентинцы встретятся с командой Нигерии. Матч пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси
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