Месси второй день подряд отсутствует на открытой тренировке сборной Аргентины

Сборная Аргентины продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой России, проводя сегодня открытую тренировку. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси второй день подряд не присутствует на занятии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Футболисты, как и накануне, были разбиты на две группы.



Сборная Аргентины 11 ноября в «Лужниках» сыграет против сборной России. Начало встречи — в 16:00 мск. 14 ноября аргентинцы встретятся с командой Нигерии. Матч пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».