Ещенко — о стычке с Нолито: он стал мне что-то высказывать, послал его подальше

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о моменте во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2), во время которого у него произошла стычка с нападающим испанского клуба Нолито.

«Был такой спорный момент… Я побежал вперёд в атаку, он меня сзади подтолкнул, я потерял координацию и не смог ударить головой, хотя момент был очень хороший. А так – ничего особенного. Я упал, он подбежал ко мне, начал что-то рассказывать… Ну и всё. Я его послал подальше.

Если бы он сам не подошёл, ничего бы и не было. А так подбежал, стал мне что-то высказывать, что, мол, почему я упал? Пришлось объяснить почему. Только уже на нашем простом и, думаю, доходчивом языке», — цитирует Ещенко Bobsoccer.