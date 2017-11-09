СМИ: «Спартак» проявляет интерес к камерунскому полузащитнику «Спарты»

«Спартак» заинтересован в камерунском полузащитнике пражской «Спарты» Жорже Манджеке, сообщает Tuttomercatoweb. По данным издания, к 28-летнему футболисту также проявляют интерес «Болонья» и «Гамбург».

Летом текущего года Манджек перешёл из «Меца» в «Спарту», подписав с чешским клубом соглашение на три года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 10 матчей в чемпионате Чехии, не отметившись результативными действиями.

В составе сборной Камеруна Манджек провёл 42 матча, выиграв в нынешнем году со своей национальной командой Кубок африканских наций.

Основная позиция Манджека — опорный полузащитник. Также он может сыграть в защите: как в центре, так и справа.