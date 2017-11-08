Ещенко: контракт со «Спартаком» до лета, хотелось бы тут закончить карьеру

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как он оказался в столичном клубе, и отметил его действующее соглашение с красно-белыми.

«Тут нет ничего странного или случайного. Меня хотели видеть в составе «Спартака» ещё за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили ещё раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошёл… От таких предложений не отказываются.

Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в «Спартаке». Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба. Мой контракт заканчивается нынешним летом", — цитирует Ещенко Bobsoccer.