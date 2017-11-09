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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Кьеллини: рад, что Ибрагимовича уже нет в составе сборной Швеции

Футбол

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от первого стыкового матча чемпионата мира 2018 года со Швецией. Футболист рад, что в составе скандинавов уже нет нападающего Златана Ибрагимовича.

«В контексте матча со Швецией рад, что Ибрагимовича уже нет в составе. Но и без него это команда, которая действует компактно. В плей-офф нет фаворитов. Тут шансы равны. Нам нужно найти уверенность, которую потеряли после матча с Испанией на групповом этапе. Думаю, мы будем готовы», — цитирует Кьеллини Gazzetta dello Sport.

Матч Швеция – Италия состоится 10 ноября. Начало – в 22:45 мск.

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Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джорджо Кьеллини Златан Ибрагимович ЧМ-2018
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