Кьеллини: рад, что Ибрагимовича уже нет в составе сборной Швеции

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от первого стыкового матча чемпионата мира 2018 года со Швецией. Футболист рад, что в составе скандинавов уже нет нападающего Златана Ибрагимовича.

«В контексте матча со Швецией рад, что Ибрагимовича уже нет в составе. Но и без него это команда, которая действует компактно. В плей-офф нет фаворитов. Тут шансы равны. Нам нужно найти уверенность, которую потеряли после матча с Испанией на групповом этапе. Думаю, мы будем готовы», — цитирует Кьеллини Gazzetta dello Sport.

Матч Швеция – Италия состоится 10 ноября. Начало – в 22:45 мск.