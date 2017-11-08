Де Росси: я не хотел бы играть даже против 40-летнего Златана со сломанной ногой

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за выход на ЧМ-2018 с командой Швеции (10 и 13 ноября) и выразил радость в связи с отсутствием Златана Ибрагимовича, завершившего международную карьеру.

«Тот факт, что в сборной Швеции сейчас нет Ибрагимовича, повышает шансы любого соперника этой команды. Я не хотел бы играть даже против 40-летнего Златана со сломанной ногой. Для нас точно лучше, что его нет.



Дело не в том, что остальные игроки нам незнакомы, мы их знаем, потому что некоторые из них играют в Италии, а другие — в больших европейских лигах. Недооценки не будет», — приводит слова игрока Football Italia.