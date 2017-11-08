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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Де Росси: я не хотел бы играть даже против 40-летнего Златана со сломанной ногой

Футбол

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за выход на ЧМ-2018 с командой Швеции (10 и 13 ноября) и выразил радость в связи с отсутствием Златана Ибрагимовича, завершившего международную карьеру.

«Тот факт, что в сборной Швеции сейчас нет Ибрагимовича, повышает шансы любого соперника этой команды. Я не хотел бы играть даже против 40-летнего Златана со сломанной ногой. Для нас точно лучше, что его нет.

Дело не в том, что остальные игроки нам незнакомы, мы их знаем, потому что некоторые из них играют в Италии, а другие — в больших европейских лигах. Недооценки не будет», — приводит слова игрока Football Italia.

Де Росси: если хотим поехать в Россию, со Швецией надо играть с ясными головами
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Даниэле Де Росси Златан Ибрагимович ЧМ-2018
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