Ходжсон хотел бы видеть Уилшира в «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир интересен «Кристал Пэлас». Об этом сообщает The Telegraph. Инициатива принадлежит бывшему наставнику сборной Англии, а ныне тренеру «орлов» Рою Ходжсону, который является поклонником таланта Уилшира.

Полузащитник мечтает сыграть в составе сборной Англии на чемпионате мира 2018 года в России, но получает мало игровой практики в «Арсенале». Главный тренер англичан Гарет Саутгейт дал понять, что Уилшир должен чаще выходить на поле.

В январе «Кристал Пэлас» готов обсудить с «Арсеналом» переход 25-летнего футболиста, чей контракт действует до лета 2018 года. В услугах полузащитника также заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед», «Суонси Сити» и «Бетис».