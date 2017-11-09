Уилшир: я гордый англичанин и хочу играть за свою страну

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир сообщил, что хочет вернуться в сборную Англии.

«Я хочу играть за свою страну. Я гордый англичанин, и я хочу играть за сборную. К сожалению, все зависит от тренера, и он меня не выбрал. Он сказал, что мне нужно больше игровой практики, так что я знаю, что должен делать. Мне нужно попасть в основной состав «Арсенала», проявить себя, и тогда, надеюсь, меня вызовут в сборную.

У меня отличные отношения с Арсеном Венгером, он заверил меня, что я получу какое-то игровое время. Я хочу остаться в клубе", — цитирует игрока Sky Sports.