КДК не стал рассматривать удар Вернблума на матче «Локомотив» — ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет не стал рассматривать удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем во время выездного матча 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Напомним, что на 57-й минуте швед ударил полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука.

«Что касается эпизода с ударом Вернблума, то судья оценил этот эпизод и принял решение – Вернблум получил жёлтую карточку. Поэтому КДК не стал рассматривать данный эпизод», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.