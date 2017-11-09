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КДК не стал рассматривать удар Вернблума на матче «Локомотив» — ЦСКА

Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет не стал рассматривать удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем во время выездного матча 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Напомним, что на 57-й минуте швед ударил полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука.

«Что касается эпизода с ударом Вернблума, то судья оценил этот эпизод и принял решение – Вернблум получил жёлтую карточку. Поэтому КДК не стал рассматривать данный эпизод», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Алексей Миранчук Артур Григорьянц Понтус Вернблум КДК
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