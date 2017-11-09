Судья Карасёв получил «неуд» от инспектора за работу в матче «Локомотив» — ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», главный арбитр матча «Локомотив» — ЦСКА Сергей Карасёв получил «неудовлетворительную» оценку от инспектора встречи Сергея Мартынова. Карасёв допустил ошибки как минимум в двух эпизодах.

В частности, когда не удалил полузащитника армейцев Понтуса Вернблума за удар локтем. Также главный рефери должен был показать красную карточку Виктору Васину за фол, который привёл к назначению пенальти. Такое нарушение трактуется как «фол последней надежды». Ожидается, что работа Карасёва будет рассмотрена на ближайшем заседании Контрольно-квалификационной комиссии РФС.