Боатенг не сыграет против Англии, участие Крооса под вопросом

Сборная Германии продолжает подготовку к товарищескому матчу против Англии. В преддверии встречи наставник немецкой сборной Йоахим Лёв рассказал, на кого не сможет рассчитывать в завтрашней встрече.

«Жером Боатенг не сможет сыграть завтра. Тони Кроос приболел. Сегодня он участвовал только в разминке. Возможно, завтра он будет отдыхать. Я не собираюсь рисковать», — говорится на странице немецкой сборной в «Твиттере».

Матч Англия – Германия состоится 10 ноября на «Уэмбли». Начало – в 23:00 мск. 14 ноября немцы проведут товарищеский матч против Франции. Начало — в 22:45 мск.