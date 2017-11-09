Зобнин: к тому времени, когда я буду играть в «Барселоне», Месси уже закончит

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в преддверии товарищеского матча со сборной Аргентины, который состоится 11 ноября в «Лужниках», оценил вероятность того, что он когда-нибудь окажется в одной команде с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



«Месси — гений. Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне — 23 года. К тому времени, когда я буду играть в „Барселоне“, Месси уже закончит с футболом», — сказал Зобнин, смеясь.

Зобнин также высказал мнение, что в случае успешного выступления сборной России на ЧМ-2018, многие игроки получат шанс уехать в зарубежные чемпионаты.



«Все ребята у нас друг за друга, нет какого-то негатива. Сборная сильна именно коллективом. Все будут показывать свои лучшие качества, навыки. Если команда хорошо выступит на чемпионате мира, то, конечно, есть большой шанс, что много футболистов уедут играть в Европу», — заявил Зобнин в эфире «Первого канала».

На «Чемпионате» можно приобрести билеты на товарищеский матч Россия — Аргентина.

