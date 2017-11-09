100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Зобнин: к тому времени, когда я буду играть в «Барселоне», Месси уже закончит

Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в преддверии товарищеского матча со сборной Аргентины, который состоится 11 ноября в «Лужниках», оценил вероятность того, что он когда-нибудь окажется в одной команде с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси — гений. Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне — 23 года. К тому времени, когда я буду играть в „Барселоне“, Месси уже закончит с футболом», — сказал Зобнин, смеясь.

Зобнин также высказал мнение, что в случае успешного выступления сборной России на ЧМ-2018, многие игроки получат шанс уехать в зарубежные чемпионаты.

«Все ребята у нас друг за друга, нет какого-то негатива. Сборная сильна именно коллективом. Все будут показывать свои лучшие качества, навыки. Если команда хорошо выступит на чемпионате мира, то, конечно, есть большой шанс, что много футболистов уедут играть в Европу», — заявил Зобнин в эфире «Первого канала».

На «Чемпионате» можно приобрести билеты на товарищеский матч Россия — Аргентина.

Дзагоев: чтобы мы с Месси стали партнёрами, ему придётся перейти в ЦСКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Барселона ФК Спартак Лионель Месси Роман Зобнин
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент