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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сорокин назвал официальный мяч ЧМ-2018 симпатичным

Футбол

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполкома Российского футбольного союза Алексей Сорокин поделился мнением об официальном мяче чемпионата мира по футболу — 2018, церемония презентации которого прошла в московском центре дизайна Artplay сегодня, 9 ноября.

«Симпатичный мяч. В названии — связь с историей, но есть и современные нотки в дизайне. Самое главное, чтобы футболистам было комфортно играть», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В церемонии презентация мяча приняли участие Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лионель Месси.

Сорокин назвал официальный мяч ЧМ-2018 симпатичным

Сорокин назвал официальный мяч ЧМ-2018 симпатичным

Месси: мне очень понравился официальный мяч ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Сорокин Фото ЧМ-2018
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