Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполкома Российского футбольного союза Алексей Сорокин поделился мнением об официальном мяче чемпионата мира по футболу — 2018, церемония презентации которого прошла в московском центре дизайна Artplay сегодня, 9 ноября.

«Симпатичный мяч. В названии — связь с историей, но есть и современные нотки в дизайне. Самое главное, чтобы футболистам было комфортно играть», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В церемонии презентация мяча приняли участие Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лионель Месси.

Сорокин назвал официальный мяч ЧМ-2018 симпатичным