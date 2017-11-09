100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Месси: мне очень понравился официальный мяч ЧМ-2018

Футбол

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об официальном мяче чемпионата мира по футболу—2018. Аргентинский футболист принял участие в церемонии презентации мяча, которая прошла в московском центре дизайна Artplay сегодня, 9 ноября.

«Мне очень нравится новый мяч. С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В церемонии презентации мяча от adidas под названием Telstar 18 также приняли участие Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака и Алессандро Дель Пьеро.

Месси: мне очень понравился официальный мяч ЧМ-2018

Месси: мне очень понравился официальный мяч ЧМ-2018

Состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по футболу—2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона Лионель Месси Фото ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент