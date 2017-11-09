Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об официальном мяче чемпионата мира по футболу—2018. Аргентинский футболист принял участие в церемонии презентации мяча, которая прошла в московском центре дизайна Artplay сегодня, 9 ноября.

«Мне очень нравится новый мяч. С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В церемонии презентации мяча от adidas под названием Telstar 18 также приняли участие Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака и Алессандро Дель Пьеро.

Месси: мне очень понравился официальный мяч ЧМ-2018