Саутгейт объяснил, почему Дринкуотер отказался от приглашения в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что он приглашал полузащитника «Челси» Дэниела Дринкуотера в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам со сборными Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября), однако тот заявил о своей недостаточной готовности к этим встречам, поскольку ещё не набрал форму после недавней травмы.

«Я не из тех тренеров, которые выжимают максимум из травмированных или неготовых игроков, пока они полностью не сломаются. Не иду на риск в таких случаях. Вместо этого обычно по-мужски общаюсь с футболистами и мы вместе оцениваем все риски. Речи о разговорах в духе «клубы против сборных» здесь быть не может. На неделе я общался с Дринкуотером. Он сказал, что сейчас не чувствует себя достаточно подготовленным», — цитирует Саутгейта BBC.