Алькантара: возвращение в «Барселону»? Всё возможно

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара не исключает своего возвращения в «Барселону». Каталонский клуб футболист сборной Испании покинул в 2013 году и пополнил ряды немецкого гранда в поисках большей игровой практики.

«Возвращение в «Барселону»? В «Баварии» я всем очень доволен. Однако футбол очень меняется, и всё возможно. «Барселона» всегда будет моим домом. И не только потому что я люблю этот клуб. Я ещё и к городу испытываю любовь. Поэтому всегда буду смотреть в эту сторону с любовью», — приводит слова Алькантары El Club de la Mitjanit.