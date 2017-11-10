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В «РБ Лейпциг» намерены продлить контракт с Хазенхюттлем

Футбол

Руководство «РБ Лейпциг» очень довольно работой главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник, подчеркнув, что клуб планирует предложить Хазенхюттлю пролонгацию соглашения.

«Мы с удовольствием продлили бы контракт Хазенхюттля», — приводит слова Рангника Sportbuzzer.

Действующее соглашение Хазенхюттля с немецким клубом в силе до лета 2019 года. Недавно немецкие СМИ сообщали, что по окончании нынешнего сезона он может сменить в мюнхенской «Баварии» Юппа Хайнкеса.

Хазенхюттль: «РБ Лейпциг» мог собираться домой уже в перерыве матча в Мюнхене
Источник: Sportbuzzer Сообщить об ошибке
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РБ Лейпциг Ральф Рангник
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