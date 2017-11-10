В «РБ Лейпциг» намерены продлить контракт с Хазенхюттлем

Руководство «РБ Лейпциг» очень довольно работой главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник, подчеркнув, что клуб планирует предложить Хазенхюттлю пролонгацию соглашения.

«Мы с удовольствием продлили бы контракт Хазенхюттля», — приводит слова Рангника Sportbuzzer.

Действующее соглашение Хазенхюттля с немецким клубом в силе до лета 2019 года. Недавно немецкие СМИ сообщали, что по окончании нынешнего сезона он может сменить в мюнхенской «Баварии» Юппа Хайнкеса.