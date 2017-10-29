Хазенхюттль: «РБ Лейпциг» мог собираться домой уже в перерыве матча в Мюнхене

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль поделился мнением о поражении своей команды в центральном матче 10-го тура Бундеслиги. Гости из восточной Германии проиграли «Баварии» в Мюнхене со счётом 0:2, оставшись вдесятером уже на 13-й минуте после удаления Вилли Орбана.
«В текущем сезоне у нас слишком много удалений. По большому счёту, мы уже в перерыве могли собираться домой. Поэтому мы решили поберечь своих футболистов, которым в среду предстоит сыграть в Лиге чемпионов.
Когда в течение пары дней получаешь два удаления в матчах с «Баварией», то такие вещи достаточно проблематично забыть», — приводит послематчевый комментарий специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.
«Бавария» в большинстве обыграла «РБ Лейпциг» и возглавила таблицу Бундеслиги