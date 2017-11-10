Биссарри: Кейлор Навас соответствует уровню «Реала»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Альбано Биссарри, защищающий ныне цвета «Удинезе», считает Кейлора Наваса голкипером соответствующего уровня для «Королевского клуба». Испанские СМИ в последнее время неоднократно писали о том, что «Реал» намерен приобрести вратаря перед следующим сезоном.

«Навас не пользуется такой репутацией, как другие футболисты команды, однако он соответствует уровню «Реала», — приводит слова Биссарри Marca.

Ранее сам Навас не раз комментировал сообщения СМИ. Коста-риканский футболист неизменно подчёркивал, что не боится конкуренции.