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Биссарри: Кейлор Навас соответствует уровню «Реала»

Футбол

Бывший вратарь мадридского «Реала» Альбано Биссарри, защищающий ныне цвета «Удинезе», считает Кейлора Наваса голкипером соответствующего уровня для «Королевского клуба». Испанские СМИ в последнее время неоднократно писали о том, что «Реал» намерен приобрести вратаря перед следующим сезоном.

«Навас не пользуется такой репутацией, как другие футболисты команды, однако он соответствует уровню «Реала», — приводит слова Биссарри Marca.

Ранее сам Навас не раз комментировал сообщения СМИ. Коста-риканский футболист неизменно подчёркивал, что не боится конкуренции.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Удинезе ФК Реал Мадрид Кейлор Навас
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