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Экс-игрок «Челси» Саттон: Дринкуотер совершил самую большую ошибку в карьере

Футбол

Бывший футболист сборной Англии и «Челси» Крис Саттон высказал мнение по поводу отказа полузащитника «Челси» Дэниела Дринкуотера от вызова в сборную Англии.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что приглашал Дринкуотера в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам со сборными Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября), но тот заявил о недостаточной готовности к этим встречам, поскольку ещё не набрал форму после недавней травмы.

«Дринкуотер совершил самую большую ошибку в своей карьере. Когда я сообщил Гленну Ходдлу, что не хочу играть за сборную в 1998 году, это было худшим решением, которое я когда-либо делал. Уже в 24 года моя международная карьера закончилась. Теперь шансы Дринкуотера выступить на чемпионате мира — 2018 наверняка улетучились, а будущие тренеры сборной Англии — неважно, Саутгейт это будет или нет, — не захотят его вызывать», — цитирует Саттона Daily Mail.

Саутгейт объяснил, почему Дринкуотер отказался от приглашения в сборную Англии
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Челси Гарет Саутгейт Дэниел Дринкуотер
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