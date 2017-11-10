Амеоби включён в Зал славы «Ньюкасла»

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Шола Амеоби включён в Зал славы английского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «сорок».

36-летний футболист присоединился к таким легендам, как Алан Ширер, Джек Милберн, Боб Манкур или сэр Бобби Робсон. О включении Шола Амеоби в Зал славы было объявлено на ужине по случаю 125-летия клуба.

Нигерийский футболист выступал за «Ньюкасл» с 2000 по 2014 год. На его счету 383 матча в составе «сорок», 71 гол и 28 результативных передач.

Ныне Шола Амеоби выступает за «Ноттс Каунти» — лидер второй английской лиги. Таблица доступна на «Чемпионате».

Фото Шола Амеоби с наградой можно посмотреть на странице «Ньюкасла» в «Твиттере».