Эванс считает, что решение судьи было хуже, чем игра рукой Анри в 2009 году

Защитник сборной Северной Ирландии Джонни Эванс сравнил решение румынского рефери Овидиу Хацегана в первом матче раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 с командой Швейцарии (0:1) назначить пенальти в ворота его команды с игрой рукой бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри в 2009 году.

В ноябре 2009 года в ответном стыковом матче чемпионата мира — 2010 со сборной Ирландии французы добились ничьей 1:1, сравняв счёт в дополнительное время, что и позволило им выйти в финальную стадию турнира. После навеса в штрафную Анри принял мяч, подыграв себе рукой, и отдал пас на Вильяма Галласа, который нанёс точный удар головой с близкого расстояния.

«На самом деле это решение было ещё хуже, потому что рефери свистнул тогда, когда нарушения не было. Он утверждал, что видел то, чего не было. На самом деле, невозможно быть на сто процентов уверенным в этом, о чём я сразу сказал ему. Но было уже слишком поздно, он принял решение, и с ним невозможно согласиться.



Я ничего не сказал Корри. Что скажешь в такой момент? Он ничего плохого не сделал. Он совершил отличный блок после удара», — цитирует Эванса Daily Mail.



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