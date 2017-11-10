Хавбек сборной Катара U19 заменил удалённого вратаря и отразил пенальти

Сборная Катара в серии послематчевых пенальти обыграла Ирак в матче квалификации чемпионата Азии среди игроков не старше 19 лет. Сделали это катарцы благодаря полевому игроку, который отразил решающий пенальти.

Этому событию предшествовало удаление вратаря сборной Катара. Один из футболистов Ирака исполнил удар, с которым голкипер справился, но сделал это, раньше времени выйдя из ворот. Арбитр назначил повторный удар, показав при этом вратарю вторую жёлтую карточку за споры.

В итоге место в воротах занял полевой игрок, который также справился с ударом соперника. Благодаря этой победе Катар набрал 4 очка и возглавил группу С.

Видео данного эпизода можно посмотреть в «Твиттере».