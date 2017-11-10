Паредес рассказал об отличиях футбола в России и Италии

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес высказал мнение, что российский футбол заметно отличается от итальянского. До перехода в стан петербургской команды аргентинец защищал цвета «Ромы».

«Игра, которую я видел в России, очень отличается от той, что я знал в Италии, потому что команды ждут вас в защите, в то время как в Италии все клубы пытаются атаковать, чтобы победить.

В команде много аргентинцев, и это помогает всей моей семье. В конце концов, они проводят большую часть времени в одиночестве, потому что мы всю неделю тренируемся, путешествуем. Если я вижу, что моя семья спокойна, то могу сосредоточиться на футболе. На мой выбор в пользу «Зенита» не повлияло то, что в клубе есть другие аргентинцы, потому я первым из них перешёл сюда", — цитирует Ultimo Uomo Паредеса.