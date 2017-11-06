Паредес — о спаде «Зенита»: не бывает команд, которые побеждают всегда

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мыслями о неудачном отрезке сине-бело-голубых в чемпионате России. Петербургская команда не одержала ни одной победы в последних пяти матчах Премьер-Лиги и потеряла первое место в таблице.

«Подъёмы и спады бывают у всех команд, без исключения. Не бывает команд, которые побеждают всегда. Надо сохранять уверенность в своих силах, больше работать, улучшать нашу игру, и тогда снова будут успехи и много забитых мячей», — сказал аргентинец в интервью сайту ФИФА.

Также Паредес, начинавший карьеру в «Бока Хуниорс», рассказал о принципиальности дерби его бывшей команды с «Ривер Плейт».

«Я участвовал во многих принципиальных матчах: «Зенит» – «Спартак», «Рома» – «Лацио», но встречи «Боки» и «Ривер Плейта» – это что-то уникальное. Никогда не испытывал ничего подобного по уровню эмоций. Не думаю, что в мире что-то сравнится с этим дерби», — отметил игрок.