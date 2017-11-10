Сборная Бразилии обыграла Японию, Марсело забил красивый гол с дальней дистанции

Сборная Бразилии оказалась сильнее Японии в товарищеском матче, который проходил во Франции, на стадионе «Пьер-Моруа». Подопечные Тите забили три мяча в течение 26 минут первого тайма.

Уже на 10-й минуте арбитр встречи Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота сборной Японии, который реализовал Неймар. Спустя семь минут отличился Марсело, забив красивым ударом из-за пределов штрафной площади – 2:0. До крупного счёт на 36-й минуте довёл Габриэл Жезус, которому ассистировал Данило.

Сборная Японии смогла отыграть лишь один мяч на 63-й минуте. Ёсукэ Идэгути нашёл пасом Томоаки Макино, который переиграл Рамоса Кассио – 1:3. В оставшееся время счёт не изменился.

В другом матче, который проходил в Гуанчжоу, сборная Китая уступила Сербии (0:2).

Гол Марсело можно посмотреть в «Твиттере».