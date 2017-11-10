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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Сборная Бразилии обыграла Японию, Марсело забил красивый гол с дальней дистанции

Футбол

Сборная Бразилии оказалась сильнее Японии в товарищеском матче, который проходил во Франции, на стадионе «Пьер-Моруа». Подопечные Тите забили три мяча в течение 26 минут первого тайма.

Уже на 10-й минуте арбитр встречи Бенуа Бастьен назначил пенальти в ворота сборной Японии, который реализовал Неймар. Спустя семь минут отличился Марсело, забив красивым ударом из-за пределов штрафной площади – 2:0. До крупного счёт на 36-й минуте довёл Габриэл Жезус, которому ассистировал Данило.

Сборная Японии смогла отыграть лишь один мяч на 63-й минуте. Ёсукэ Идэгути нашёл пасом Томоаки Макино, который переиграл Рамоса Кассио – 1:3. В оставшееся время счёт не изменился.

В другом матче, который проходил в Гуанчжоу, сборная Китая уступила Сербии (0:2).

Гол Марсело можно посмотреть в «Твиттере».

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 15:00 МСК
Япония
1 : 3
Бразилия
0:1 – Неймар – 10 (пен), 0:2 – Марсело – 17, 0:3 – Жезус – 36, 1:3 – Макино – 63
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 14:35 МСК
Китай
0 : 2
Сербия
0:1 – Ляич – 20, 0:2 – Митрович – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол Сборная Китая - Футбол Сборная Сербии - Футбол Сборная Японии - Футбол Китайский футбол товарищеские матчи ЧМ-2018
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