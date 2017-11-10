Хавбек сборной Колумбии Кардона показал расистский жест игрокам Южной Кореи

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2), состоявшемся сегодня, 10 ноября, использовал расистский жест, адресованный футболистам соперника.



Во втором тайме между игроками сборных произошла стычка, в ходе которой 24-летний хавбек «Бока Хуниорс» растянул глаза руками, тем самым имитируя разрез глаз азиатов.

Напомним, что по итогам квалификации на чемпионат мира 2018 года в России сборные Колумбии и Южной Кореи обеспечили себе место на турнире.

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