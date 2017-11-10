Игроки «Динамо» Терехов и Тьям окончательно восстановились после травм

Футболисты московского «Динамо» Сергей Терехов и Кали Тьям окончательно восстановились после травм и приняли участие в двусторонней игре бело-голубых, которая прошла на сегодняшней тренировке команды.

Терехов пропустил несколько недель из-за повреждения приводящей мышцы бедра, а Тьям в конце октября во время тренировки дёрнул мышцу живота.

Двусторонний матч «Динамо» закончился победой зелёных над белыми со счётом 3:1. Голами в составе победителей отличились Антон Терехов, Тони Шуньич и Евгений Луценко, за проигравших единственный мяч забил Фатос Бечирай.

В следующем официальном матче «Динамо» сыграет с «Ахматом» в рамках 17-го тура РФПЛ. Встреча пройдёт в Химках 18 ноября.