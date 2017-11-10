Неймар: слухи о конфликтах с Эмери и Кавани делают мне больно

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не конфликтует с главным тренером команды Унаи Эмери и партнёром по атаке Эдинсоном Кавани. Слухи о напряжённых отношениях бразильца с испанским специалистом и уругвайским форвардом стали всё чаще появляться в СМИ в последнее время.



«У меня нет никаких проблем ни с Кавани, ни с тренером. Я счастлив в Париже. Все эти слухи делают мне больно, я прошу остановить их. Ложь беспокоит меня больше всего. Если я сам не расскажу всей правды, люди будут верить в написанную ложь», — приводит слова Неймара Le Parisien.

Неймар мог симулировать травму, чтобы пропустить матч с «Анже»