Кевин-Принс Боатенг признался, что не любит собственное имя

Полузащитник «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг сообщил, что не любит собственное имя, поскольку оно было внесено в его свидетельство о рождении с ошибкой.

«На моей игровой футболке нанесено слово Принс, поскольку мне не нравится собственное имя. На самом деле меня должны были назвать Келвином. Келвин-Принс было бы отличным именем. Никто не знает, что на самом деле имя Келвин было внесено в моё свидетельство о рождении с ошибкой. Моя мама тогда не могла исправить эту ошибку, поскольку перенесла операцию сразу после моего рождения. Так я и остался Кевином», — цитирует Боатенга Sky Sports со ссылкой на эфир HIT Radio FFH.