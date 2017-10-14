К.-П. Боатенг: в футболе используют VAR, но не технологии по выявлению расистов

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг выразил мнение, что в футболе могли бы применяться современные технологии по выявлению расистов на стадионах.
«Мы используем системы определения гола и видеповторы для определения офсайдов или пенальти. Но почему мы не используем технологии для выявления расистов, чтобы в последствии выдворять их со стадионов и запрещать посещать футбольные матчи? Такие меры помогли бы не только спорту, а всему человечеству в целом. В каждом новом сезоне случаются расистские инциденты, которые не должны повторяться снова и снова», — цитирует Боатенга Focus.
К.-П. Боатенг: думаю, что многие игроки могли бы брать пример с меня