«МЮ» отправил скаута на товарищеский матч Исландия – Чехия не в ту страну

Скаут «Манчестер Юнайтед» из-за организационной ошибки не смог посетить товарищеский матч между сборными Исландии и Чехии, который состоялся 8 ноября в Дохе (Катар), информирует издание Fotbolti.

Представитель английского клуба прибыл в столицу Исландии Рейкьявик, полагая, что матч пройдёт там, но из-за погодных условий игра была перенесена в Катар и завершилась победой команды Чехии со счётом 2:1.

Напомним, что сборная Исландии гарантировала себе участие на чемпионате мира 2018 года, а Чехия не сыграет на турнире в России.