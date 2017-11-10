Сампаоли: для сборной Аргентины хорошо, что много игроков команды в «Зените»

Главный сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча со сборной России (11 ноября) выразил мнение, что большое количество игроков команды из «Зенита» идёт национальной сборной на пользу.

«Что касается того, могут ли игроки сборной Аргентины из «Зенита» принять участие в ЧМ-2018, то мы за ними следим. Их много в одной команде, и это хорошо, что они вместе. Их позвали в клуб благодаря хорошим результатам. У «Зенита хорошие амбиции, надеемся, что и результаты у клуба будут достойные. Это позволит вызвать этих игроков в сборную», — передаёт слова Сампаоли корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

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