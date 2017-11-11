Нападающий «Фламенго» и сборной Перу Хосе Паоло Герреро пообещал доказать, что не употреблял запрещённых веществ.

Ранее ФИФА отстранила 33-летнего футболиста на 30 дней после проваленного им допинг-теста. Проба дала положительный результат на запрещённое вещество.

«Я попросил изменить решение о моём отстранении, но они этого не сделали. Открыто показываю, что невиновен, поскольку ничего не нарушал. За свою 16-летнюю карьеру миллион раз сдавали допинг-тесты, и ничего не было. То, что происходит сейчас, несправедливо, а также наносит ущерб моему имиджу и карьере. Я собираюсь доказать, что невиновен», — цитирует Герреро GloboEsporte.

В связи с отстранением на 30 дней Герреро пропустил первый стыковой матч сборной Перу за выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года с командой Новой Зеландии (0:0), а также не сможет помочь своей команде и в ответной встрече (16 ноября).

Герреро дебютировал за сборную Перу в 2004 году, провёл за неё 83 матча и забил 32 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.