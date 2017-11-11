Ширл: мне сложно забыть свой золотой гол в игре с «Сатурном»

Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл перед празднованием 10-го юбилея со дня завоевания первого российского чемпионства клуба вспомнил о своём золотом голе в игре с «Сатурном».

«Мне, конечно, сложно его забыть. Тем более что я не особо забивающий игрок. Перед той игрой в Раменском Дик Адвокат просил нас при первой возможности бить по воротам. Когда после стандарта мяч отскочил ко мне из гущи игроков, я послушался тренера и постарался нанести удар посильнее и поточнее. Получилось, что мяч прилетел в сетку.

В футбол играть всё ещё тянет, но только на любительском уровне. Чтобы ничего не давило: «Должен, должен, должен…» В команде четвёртой лиги, где я выступаю, собраны хорошие ребята, мы получаем удовольствие от футбола. Что ещё нужно?" — цитирует Ширла сайт клуба.

Видео доступно на канале клуба в YouTube.