Ширл: мог бы подумать, что Тосно — Сибирь какая-нибудь, а не город близ Питера

Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл рассказал о планах по празднованию 10-го юбилея со дня завоевания первого российского чемпионства клуба.

«Мы с ребятами проведём в городе четыре дня. Программа у нас по большому счёту свободная. Прилетит Камил Чонтофальски, пошатаемся по городу, поностальгируем, зайдём в кафе, которые когда-то посещали. Сделаем всё, чтобы насладиться моментом. Всё будем решать на месте, экспромтом.

Сходим на матч с «Тосно», хотя я впервые слышу такое название! Мне, кстати, и в голову бы не пришло, что это где-то недалеко от Питера. Мог бы подумать, что это Сибирь какая-нибудь. Ха-ха.

Болельщики узнавали меня на улицах Петербурга и год назад, и я был этим буквально потрясён. Не ожидал, что столько людей меня помнит и способно узнать с одного взгляда. Это очень грело. При этом мы приехали с подружкой просто посмотреть город, инкогнито, никто об этом не знал. Люди не мешали, все были дружелюбны и тактичны, как обычно в Питере", — цитирует Ширла сайт клуба.