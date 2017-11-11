Погребняк: в 2007 игрокам «Зенита» дали по $ 1 млн? Видимо, это прошло мимо меня

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк, ныне выступающий за «Динамо» прокомментировал информацию, согласно которой футболисты питерского клуба получили по 1 млн долларов премиальных за чемпионство в 2007 году.

«Видимо, эти деньги прошли мимо меня!» — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Также Погребняк вспомнил о праздновании титула в Петербурге.

«После возвращения в Петербург мы ехали на автобусе по Невскому, если я не ошибаюсь. Там были толпы людей, которые нас встречали! Ожидали, что будет празднование, а болельщики будут очень эмоциональны на встрече с нами, но чтобы настолько… Даже предположить не могли! Они встречали нас в аэропорту и ждали на «Петровском». Собрался полный стадион, это непередаваемые эмоции как для игроков, так и для болельщиков и города».