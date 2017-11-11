В сборную Англии вызван голкипер «МС», который не провёл ни одного матча за клуб

Голкипер «Манчестер Сити» Ангус Ганн был вызван в сборную Англии для подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии, который состоится 14 ноября, сообщает BBC.

21-летний футболист в составе национальной команды занял место коллеги по амплуа Джека Батлэнда, выбывшего из строя на срок от четырёх до шести недель из-за перелома пальца руки.

Ганн не провёл ни одного официального матча за «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он на правах аренды выступает в «Норвич Сити», за который успел провести 16 матчей в Чемпиошипе. Вратарь выступал за молодёжные сборные Англии разных возрастов. Отец футболиста, Брайан Ганн, также был голкипером, но выступал за сборную Шотландии.