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Саутгейт: Англии понадобились несколько по-настоящему отличных сейвов Пикфорда

Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после товарищеского матча с соперниками из Германии (0:0) отметил надёжную игру в воротах молодого дебютанта Джордана Пикфорда.

«В первом тайме нам понадобились несколько по-настоящему отличных сейвов Пикфорда. В некоторых из этих эпизодов мы могли бы получить проблемы. Но в этой в игре мы отвечали на свои собственные вопросы, и, полагаю, неплохо обращались с мячом», — отметил специалист после игры на поле стадиона «Уэмбли» в интервью ВВС.

Следующий товарищеский матч англичане проведут 14 ноября и сыграют со сборной Бразилии.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол Гарет Саутгейт
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