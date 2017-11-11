Жиру: надеюсь, Эвра вновь найдёт своё счастье и закончит с футболом по-другому

Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру поддержал французского защитника Патриса Эвра.

«Я надеюсь, что он сможет оправиться от случившегося. Я написал ему смс и предложил свою поддержку и помощь. Мы провели пять лет вместе в национальной сборной, и он всегда был лидером. Трудно говорить о том, что он сделал, но это было совершено инстинктивно, на эмоциях.



Он выиграл множество титулов, он отличный игрок. Надеюсь, он сможет вернуться, вновь найти своё счастье и закончить с футболом по-другому», — цитирует Жиру Sky sports.

Ранее «Марсель» объявил, что клуб расторг контракт с Эвра по обоюдному согласию сторон. Такое решение провансальцы приняли в связи с инцидентом, произошедшим 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1), когда защитник ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку. По итогам того инцидента УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс., а «Марсель» — на € 25 тыс.