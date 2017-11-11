Дешам: никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации, как у Эвра

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал очень сложной ситуацию с французским защитником Патрисом Эвра.

Ранее «Марсель» объявил, что клуб расторг контракт с Эвра по обоюдному согласию сторон. Такое решение провансальцы приняли в связи с инцидентом, произошедшим 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1), когда защитник ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку. По итогам того инцидента УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс., а «Марсель» — на € 25 тыс.

«Решение было принято, а я не вправе его осуждать. Не собираюсь и обращаться к Эвра при помощи журналистов, чтобы что-то ему передать, я бы, как и всегда, сделал это напрямую, а не через СМИ. Эвра находится в очень сложной ситуации, в которой никому не пожелаешь оказаться», — цитирует Дешама L`Equipe.