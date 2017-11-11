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Ари: если бы Вернблум ударил локтем, ответил бы так же

Футбол

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, какой была бы его реакция, если бы полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ударил его локтем так же, как хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука в недавнем матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. За тот фол, напомним, швед получил жёлтую карточку.

«Я бы ответил так же!» — заявил 31-летний бразильский форвард в интервью «Спорт-экспрессу».

Также футболист «Локомотива» выразил мнение, что жёсткой игра была из-за её принципиального характера.

«Это же дерби! А в них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жёсткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными. Мне ведь и самому больше всего нравится играть в «класико» против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи! В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона», — заявил Ари.

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Локомотив Ари — футболист Понтус Вернблум
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