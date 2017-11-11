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Прямая видеотрансляция матча Россия — Аргентина

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

Встреча состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве. Главный судья — Дамир Скомина (Копер, Словения).

Начало товарищеского матча Россия — Аргентина запланировано на 16:00 по московскому времени.

Трансляция товарищеского матча Россия — Аргентина» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол
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