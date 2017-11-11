«Урал» и «Автомобилист» провели благотворительный матч на льду

Сегодня, 11 ноября, состоялся благотворительный матч между футбольным клубом «Урал» и хоккейной командой «Автомобилист».

Встреча, которая проходила в два тайма, завершилась победой хоккейной команды со счётом 6:3.

«По регламенту в первом тайме команды должны были сыграть в валенках в хоккей с мячом. В стартовые минуты «шмели» привыкали к площадке и пропустили три гола. Однако наша команда не забывала про атаки. Вскоре одна из них привела к тому, что мяч оказался в воротах хозяев площадки! Первый хоккейный гол в истории нашего клуба забил Алексей Евсеев!



В середине первой половины игры на площадке завязалась драка! Эдгар Манучарян и игрок «Автомобилиста» сняли с себя шлемы и начали толкаться. В шуточном противостоянии победу одержал футболист. После этого игра продолжилась. До перерыва мяч ещё дважды побывал в наших воротах. Итоговый счёт первого периода – 1:5.



В перерыве хоккеисты и футболисты убрали клюшки, а достали футбольные мячи. С первых минут второго тайма «шмели» принялись штурмовать ворота соперника. Опасные удары наносили Алексей Евсеев и Александр Тарханов. А затем арбитр за одну минуту в ворота обеих команд назначил штрафные удары. По правилам мяч устанавливался в центре площадки, а ворота оставались пустыми. Но такими возможностями команды не воспользовались. Впрочем, вскоре «Автомобилист» вновь нарушил правила, а арбитр назначил штрафной. И в этот раз по пустым воротам не промахнулся Эдгар Манучарян – 2:5.



В середине тайма мяч вновь оказался в воротах «Автомобилиста» — 3:5! На этот раз футбольным голом отметился Евсеев. Так Алексей оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов. А в конце поединка хоккеисты успели отличиться футбольным голом. Так установился окончательный счет матча – 3:6.

Коллектив ФК «Урал» и ХК «Автомобилиста» выражает благодарность всем болельщикам, кто пришёл на сегодняшний матч! Все вырученные с этой игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната «Эверест», — сообщается на официальном сайте «Урала».

«Урал» и «Автомобилист» провели благотворительный матч на льду Фото : http://www.fc-ural.ru

«Урал» и «Автомобилист» провели благотворительный матч на льду Фото : http://www.fc-ural.ru