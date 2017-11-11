Скрипченко: все в «Анжи» чувствуют, что команда стала лучше играть

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко рассказал о настроении в команде после победы над «Амкаром» (2:1) в 16-м туре РФПЛ.



«После побед всегда бывает хорошее настроение, но надо понимать, что нам предстоит провести ещё достаточно серьёзных четыре матча и остаётся где-то месяц до зимнего перерыва. Поэтому сейчас, после выходных, следует усиленно поработать над физическими кондициями. Ведь за время короткого отдыха ребята немного переключились и не получали достаточную нагрузку. И следует подтянуть ребят, которые были травмированы. Время для этого есть. Надеюсь, что к ближайшим играм с «Локомотивом» и «Ростовом» все будут в строю и мы этот отрезок пройдём уже в полном составе.



Мы все чувствуем, что команда стала по результатам лучше играть. Да и по качеству игры мы стали совсем по другому выглядеть. К тому же мы чувствуем ауру, которая исходит от болельщиков, как в домашних матчах, так и в выездных. В особенности я бы выделил встречи с «Ахматом» и «Амкаром». Болельщики наверняка видят, что команда находится на правильном пути», — цитирует Скрипченко сайт «Анжи».

По итогам 16 туров «Анжи» набрал 16 очков и занимает 14-е место в таблице РФПЛ.