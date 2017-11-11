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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Дзагоев: сборная России неплохо сыграла с Аргентиной, но нам есть куда расти

Футбол

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился мнением о товарищеском матче с национальной командой Аргентины, прошедшем в Москве на стадионе «Лужники» и завершившемся поражением россиян со счётом 0:1.

«Это игра уровня чемпионата мира? Учитывая, что играли с Аргентиной, которая выступала на том чемпионате мира, неплохо. Есть куда расти, само собой. Надеюсь, все ошибки уберём. Стадион отличный, я в восторге. А газон вообще сумасшедший», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Алан Дзагоев Лужники
Новости. Чемпионат мира 2018
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