Дзагоев: сборная России неплохо сыграла с Аргентиной, но нам есть куда расти

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился мнением о товарищеском матче с национальной командой Аргентины, прошедшем в Москве на стадионе «Лужники» и завершившемся поражением россиян со счётом 0:1.

«Это игра уровня чемпионата мира? Учитывая, что играли с Аргентиной, которая выступала на том чемпионате мира, неплохо. Есть куда расти, само собой. Надеюсь, все ошибки уберём. Стадион отличный, я в восторге. А газон вообще сумасшедший», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.