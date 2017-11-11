Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Погба: Марсьяль — один из лучших игроков среди всех, с кем я имел дело

Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба похвалил форварда команды Антони Марсьяля.

«Я вижу, что он очень хорош, Антони отлично провёл предсезонную подготовку. В начале сезона он очень помог команде. Антони — игрок с большим, просто огромным талантом. Он талантливый игрок, один из лучших среди всех, с кем я когда-либо тренировался или сталкивался на поле.

Он ещё молод и будет прибавлять. Он станет лучше и вы увидите ещё больше граней таланта Антони, я уверен в этом», — сказал Погба в эфире MUTV.

Морено: об уходе из «Ливерпуля» прошлым летом я даже не задумывался
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Поль Погба
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент