Сборная Македонии оказалась сильнее Норвегии в товарищеском матче

Сборная Македонии одержала победу над Норвегией в товарищеском матче. Встреча прошла в Скопье на стадионе «Филип II Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма Горан Пандев вывел македонскую команду вперёд, а на четвёртой добавленной минуте ко второй половине игры Кире Маркоски закрепил победу сборной Игора Ангелоски.

Напомним, по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года ни сборная Македонии, ни сборная Норвегии не смогли выйти на турнир, который пройдёт в России.