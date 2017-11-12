Месси: после ухода из сборной мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о своём решении завершить международную карьеру летом 2016 года после поражения от команды Чили (0:0, 2:4 в серии пенальти) в финале Кубка Америки. Позже в том же году игрок «Барселоны» вернулся в сборную.

«Решение об уходе я принял сгоряча, и потом мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться. Однако Эдгардо Бауса (тогдашний тренер сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата») и партнёры по национальной команде сделали всё возможное, чтобы мне было проще вернуться», — приводит слова Месси FourFourTwo со ссылкой на DIRECTV Sports.