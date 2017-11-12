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«Наполи» предлагает Гуламу новый контракт с зарплатой € 3,5 млн в год

Футбол

«Наполи» хочет продлить контракт с левым защитником Фаузи Гуламом. Неаполитанцы предлагают 26-летнему алжирцу новое соглашение, по которому он будет получать € 3,5 млн в год, информирует Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.

Также в контракте будет прописана сумма отступных в размере € 35 млн для зарубежных клубов. Нынешнее соглашение Гулама с «Наполи» рассчитано до конца текущего сезона.

В начале ноября защитник перенёс операцию по поводу разрыва крестообразных связок правого колена и пропустит не менее трёх месяцев.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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