«Наполи» предлагает Гуламу новый контракт с зарплатой € 3,5 млн в год

«Наполи» хочет продлить контракт с левым защитником Фаузи Гуламом. Неаполитанцы предлагают 26-летнему алжирцу новое соглашение, по которому он будет получать € 3,5 млн в год, информирует Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.



Также в контракте будет прописана сумма отступных в размере € 35 млн для зарубежных клубов. Нынешнее соглашение Гулама с «Наполи» рассчитано до конца текущего сезона.

В начале ноября защитник перенёс операцию по поводу разрыва крестообразных связок правого колена и пропустит не менее трёх месяцев.